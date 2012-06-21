На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського в Україні стартувала кампанія з добровільного декларування. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 1 вересня.

«Мова йде про амністію капіталів, завдяки якій громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно пройти одноразове декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Процедура абсолютно добровільна», — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду зауважив, що протягом десятків років в Україні будувалася система, у якій для підприємців було небезпечно показувати свої справжні доходи. Він наголосив, що тепер такої небезпеки немає.

«Держава дає можливість людям повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг. Досвід інших країн світу свідчить про те, що амністія капіталів дає не тільки фіскальний ефект, але сприяє й активізації економічної та інвестиційної активності», — підкреслив Денис Шмигаль.