Верховна Рада перейменувала державне свято День захисника України на День захисників і захисниць України.

Відповідний законопроєкт №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" підтримали 317 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Закон перейменовує державне свято День захисника України, яке відзначається 14 жовтня, на День захисників і захисниць України.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята.

Як повідомлялося, починаючи з 14 жовтня 2014 року в Україні щорічно відзначається День захисника України. Це свято було започатковане Указом Президента України №806/2014 від 14 жовтня 2014 року.