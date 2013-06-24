7 лютого 2022 року Президент України підписав Указ № 41/2022 «Питання національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні», яким доручив Кабінету Міністрів України підготувати та затвердити план заходів щодо трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Реалізація положень Указу сприятиме імплементації напрацювань Національного діалогу з продовольчих систем та Саміту ООН з метою покращення продовольчої безпеки України. Також це створить умови для поліпшення харчування населення України, збільшення виробництва та експорту української сільськогосподарської продукції на міжнародні ринки, зміцнення авторитету нашої країни як надійного постачальника продовольства, досягнення Цілей сталого розвитку на період до 2030 року», - прокоментував заступник Міністра економіки - Торговий представник України Тарас Качка.

Нагадаємо, що Саміт ООН з продовольчих систем – 2021, який відбувся 23 вересня 2021 року, став ключовим заходом заради спільної мети – трансформувати національні системи харчування для просування Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. У Резюме Саміту відображено бачення тієї ролі, яку можуть відіграти харчові системи у побудові більш справедливого та стійкого світу.

У контексті підготовки до участі в Саміті ООН з продовольчих систем, Мінекономіки протягом травня-серпня 2021 року було проведено низку заходів у рамках Національного діалогу з продовольчих систем.

З метою визначення національних пріоритетів та шляхів трансформації продовольчих систем задля забезпечення їх стійкості, що сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, Міністерством спільно з Мінагрополітики було організовано низку публічних обговорень із залученням експертного середовища, представників наукових кіл та громадськості.

За результатами проведених обговорень було підготовлено проекти Національної доповіді та Національної дорожньої карти трансформації продовольчих систем в Україні.