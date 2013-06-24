Однією з цілей соціальної політики в Україні є максимальна допомога особам і родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення умов для подолання цих обставин. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початком повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією, створення механізмів підтримки для організації підприємницької діяльності і здобуття економічної самостійності для таких родин набуло особливої актуальності.

В рамках цієї політики Міністерство соцполітики перезапускає програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

Програму було розроблено спільно зі Світовим банком, у 2016 -2018 рр. вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проект. За цей період 237 підприємців змогли започаткувати власну справу.

Наразі, тимчасово згорнуту з початком повномасштабної війни, програму «Рука допомоги» поновлено. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.