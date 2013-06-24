В Україні посилять кримінальну відповідальність за підпали опалого листя та стерні. Йдеться про дії, що спровокували знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний законопроект № 7212-1 схвалила у першому читанні Верховна Рада України. Документом вносяться зміни до Кримінального Кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, пропонується розширити перелік дій, за які буде передбачено кримінальну відповідальність та посилити її в умовах воєнного стану.

Так, згідно з законопроектом, в умовах воєнного чи надзвичайного стану правопорушникам може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років – за умисне знищення або пошкодження вогнем чи іншим способом лісу, зелених насаджень, стерні, луків, пасовищ, степової, водно-болотної чи іншої рослинності, її залишків та опалого листя на землях будь-якої категорії, якщо це спричинило істотну шкоду довкіллю.

У мирний час за ці ж самі дії строк обмеження чи позбавлення волі становитиме від 2 до 5 років. За відповідну шкоду, завдану на територіях природно-заповідного фонду, – передбачать позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

«В умовах війни наше довкілля зазнає значної шкоди від бойових дій та ракетних обстрілів. І ми не маємо жодного права допускати ще й руйнування його безвідповідальною поведінкою, нерозумінням, що примітивне випалювання сухостою – це велика небезпека. Ми неодноразово бачили, до яких наслідків призводили такі дії у мирний час. Сьогодні це додаткове навантаження на наше довкілля і додатковий клопіт для рятувальників, які цілодобово рятують людські життя, розміновують території та розбирають завали, а ще - змушені ліквідовувати підпали сухостою», - прокоментував Міністр Руслан Стрілець.

Також у Кримінальному кодексі окремо встановлять відповідальність за знищення або пошкодження лісу і лісових насаджень внаслідок недотримання правил пожежної безпеки, якщо це спричинило істотну шкоду довкіллю. Покарання передбачать у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк від 1 до 3 років.

За ці ж дії у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, або якщо вони викликали тяжкі наслідки для довкілля правопорушникам загрожує позбавленням волі на строк від 1 до 3 років.

Вчинення правопорушень в умовах воєнного або надзвичайного стану, або якщо вони призвели до загибелі людини, масової загибелі тварин чи виникнення інших особливо тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, щороку у природних екосистемах виникає велика кількість пожеж через підпал опалого листя та стерні. Це завдає значної шкоди довкіллю: забруднює повітря та ґрунти канцерогенними шкідливими речовинами, забирає життя у тварин та руйнує середовище їх існування, знищує велику кількість видів рослин та ґрунтове біорізноманіття.