У Києві відбулася презентація програмної швейцарсько-української ініціативи «Стаємо сильнішими разом!» за участю першого заступника Міністра освіти і науки Андрія Вітренка. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Хочу висловити слова абсолютної підтримки нашим партнерам DECIDE, які запропонували таку чудову програму. Сьогодні українські діти щодня долають величезні виклики. Наше завдання, як дорослих людей, допомагати їм в цьому. Для українців, крім Батьківщини, немає нічого ціннішого, ніж життя власних дітей. Тому проект «DECIDE» є актуальним і дуже потрібним. Я впевнений, що згодом ми зможемо його ще більше масштабувати і запровадити повністю на території країни», – побажав Андрій Вітренко.

Ініціатива створена задля допомоги і підтримки дітей, які постраждали від війни. Її реалізовуватиме проект «DECIDE» у партнерстві з Офісом Омбудсмана України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.