На своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження на 30 днів режиму надзвичайної ситуації по всій території України. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів – до 24 квітня.
Також ухвалено рішення про переведення в режим надзвичайної ситуації Єдиної державної системи цивільного захисту.
Як зазначив під час засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення уряду обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлено в 13 областях та місті Києві.
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