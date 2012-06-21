Пункти вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 мають працювати у вихідні та святкові дні безперебійно, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Важливо, щоб у вихідні та святкові дні люди мали можливість вакцинуватися... Тож, як ми й обговорювали з міністром охорони здоров'я, у вихідні та святкові дні пункти вакцинації мають працювати безперебійно", - сказав він, відкриваючи засідання уряду в середу.

"Ми закликаємо місцеву владу також активізувати свою роботу", - додав він.

Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на 1 млн щеплень від COVID-19 щотижня.

Раніше Київська міськдержадміністрація повідомляла, що вакцинацію жителів столиці від коронавірусної інфекції COVID-19 буде призупинено на два святкові дні, 23 і 24 серпня, у зв'язку зі святкуванням річниці незалежності України.