Від початку повномасштабного вторгнення війська російської федерації вбили в Україні 384 дитини, ще 753 дітям завдали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

«Станом на ранок 16 вересня 2022 року більше ніж 1137 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 753 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — ідеться в повідомленні.

Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше дітей, за даними ОГП, постраждали в Донецькій області — 393, Харківській — 213, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

Зокрема, 15 вересня внаслідок обстрілу російськими військами села Осиновово Харківської області поранення дістали двоє хлопчиків віком 12 і 13 років.

14 вересня внаслідок ворожого удару по місту Куп’янськ Харківської області поранення дістала 15-річна дівчинка.

Через вчинені російськими військами бомбардування й обстріли пошкоджень зазнали 2500 закладів освіти України, 289 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, за оцінками українського уряду, станом на початок вересня понад 260 тисяч дітей були депортованів росію.