В Україні через повномасштабне вторгнення російської федерації поранення дістала вже 741 дитина.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

«Станом на ранок 6 вересня більше ніж 1123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться у повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше дітейпостраждали у Донецькій області - 389, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

5 вересня внаслідок обстрілу ворогом Бахмута Донецької області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджені 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

В ОГП нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

Як повідомляв Укрінформ, Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності членів ради безпеки росії за скоєння злочину агресії. Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.