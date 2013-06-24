Президент Володимир Зеленський доручив відновити до 1 вересня якомога більше зруйнованих та пошкоджених російськими військами шкіл.

Загалом в Україні зазнали пошкоджень 20% шкіл і дитячих садочків, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після відвідування з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним центр підтримки дітей та сімей «Спільно» в Бучі, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Ми зустрілися з представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні та розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні шкіл до 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський дав завдання відновити якомога більше шкіл до 1 вересня», – зазначив Тимошенко.

За його словами, по всій країні зруйновано близько 20% шкіл і садочків.

«Заклади потрібно або повністю реконструювати, або зносити й будувати з нуля. Є школи, де просто пошкоджені вікна чи покрівлі, це можна відновити за місяць-півтора. А є складніші роботи, наприклад, відновлення стін та будівель. Будемо намагатися відбудувати якнайбільше садочків і шкіл до 1 вересня», - пояснив заступник очільника ОП.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ раніше оголосив, що планує національну кампанію з відновлення навчання та відбудови зруйнованих українських шкіл.

Дружина Президента України Олена Зеленська запросила деяких перших леді взяти участь у відновленні пошкоджених або зруйнованих внаслідок обстрілів росіян шкіл.

Центри «Спільно» - це ініційовані ЮНІСЕФ хаби для сімей з дітьми – вимушених переселенців, де можна отримати медичну, психологічну, інформаційну допомогу.