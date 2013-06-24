На території країни розпочалась зернозбиральна кампанія. Щоб жнива пройшли без втрат, рятувальники наголошують на необхідності дотримання протипожежних заходів у місцях збирання, переробки й зберігання зернових. Найчастіше основними причинами виникнення пожеж під час жнивної кампанії є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Додатковим фактором ризику сьогодні стала велика кількість вибухонебезпечних предметів на територіях сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тому з метою попередження виникнення пожеж і загорянь на хлібних масивах по всіх регіонах країни проводяться інформаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки й підготовки сільгосппідприємств.

Так, рятувальники Білоцерківського, Бориспільського та Обухівського районів Київщини провели інформаційно-роз’яснювальну роботу на сільськогосподарських підприємствах, що займаються вирощуванням, збором, зберіганням та реалізацією зернових.

Рятувальники провели позапланові інструктажі із забезпечення пожежної безпеки під час жнив з працюючим персоналом. Увагу працівників та керівників підприємств акцентували на наявність обкосів, оборювання на полях, застережних знаків пожежної безпеки, забезпечення збиральної техніки первинними засобами пожежогасіння.

Учасники рейду також наголосили, що усі працівники, зайняті на збиранні врожаю, зобов’язані пройти інструктаж та мають бути вкрай обережними з вогнем і пожежонебезпечними предметами під час «косовиці».Варто зауважити, що завершення збиральної кампанії ніяк не убезпечує власників полів від виникнення пожежі, адже однією з гострих проблем були і залишаються загоряння пожнивних залишків і стерні. Рятувальники наголошують, що час жнив - це пожежонебезпечний період, адже загрозу становить не лише суха спекотна погода, а й хлібозбиральні техніка, а також, на жаль, людська недбалість.

Рятувальники Кіровоградщини здійснили рейди господарствами Устинівської, Олександрівської, Новгородківської, Компаніївської та Бобринецької територіальних громад, аби переконатися у дотриманні вимог правил пожежної безпеки під час цьогорічної зернозбиральної кампанії. Зокрема, інспектори перевірили як підготовлена техніка, безпосередньо задіяна на жнивах: чи обладнані вантажівки, трактори, комбайни іскрогасниками, чи у достатній кількості первинних засобів пожежогасіння, чи підготовлено бочки для чергування на полі. Не менш важливим є питання навчання працівників, які збиратимуть врожай, пожежно-технічному мінімуму. Надзвичайники ще раз нагадали хліборобам правила пожежної безпеки та вручили листівку з тими ж правилами.

Крім того, інспектори райуправління пересвідчилися, що і в місцях зберігання нового врожаю усе гаразд із пожежною безпекою і збіжжя буде надійно захищене від вогню: пожежні щити укомплектовані, вогнегасники перевірені і у достатній кількості, працівники поінформовані, як діяти у разі надзвичайної ситуації.

Щоб попередити пожежі на зернових посівах, надзвичайники Львівщини також регулярно проводять інструктаж з працівниками агропідприємств.

Серйозний фактор ризику у період післяжнивної кампанії – спалювання стерні, післяжнивних залишків та розкладання багать на полях.

Тому для того, аби жнива пройшли без пожеж потрібна постійна пильність та ретельне дотримання протипожежних вимог - саме це гарантує безпеку як і під час жнив, так і в період транспортування та зберігання зерна.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій наголошує! У період збирання врожаю категорично забороняється:

палити біля хлібних масивів;

розкладати багаття на полях та поблизу них;

спалювати стерню, післяжнивні залишки; полювати неподалік ланів;

допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 100 м від хлібних масивів;

дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися з вогнем поблизу сільгоспугідь;

зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути обладнаною первинними засобами пожежогасіння. Зокрема, вогнегасниками, лопатами та мітлами-хлопушками;

обов'язкова наявність іскрогасників на тракторах.