У чотирьох українських областях розпочався пілотний проєкт нового виду епідеміологічного нагляду – епіднагляду за вмістом SARS-CoV-2 в господарсько-побутових стічних водах. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Йдеться про Кіровоградську, Львівську, Дніпропетровську та Чернівецьку області. Пілот втілюється за підтримки проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується USAID. У вказаних регіонах визначено 17 точок відбору стічних вод.

За підтримки проєкту було закуплено тест-системи та витратні матеріали для лабораторних досліджень, забезпечено транспортування проб з місць відбору до лабораторій Львівського та Дніпропетровського центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Дослідження стічних вод на наявність SARS-CoV-2 – це спосіб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції. До прикладу, такі дослідження вже проводять групи фахівців у Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії. Відповідно до висновків, існує зв’язок між концентрацією вірусу в стічних водах, що потрапляють на очисні споруди, та рівнем зараження відповідної популяції.

Наразі відомо, що вірус присутній у біологічних виділеннях інфікованої людини незалежно від того, має вона типові для захворювання симптоми чи ні.

Дослідження показали, що вірус можна виявити у випорожненнях людини протягом кількох годин після інфікування та надалі, незалежно від тяжкості симптомів COVID-19. Отже, вірус в господарсько-побутових стоках можна виявити до того, як він пошириться серед людей, і до виявлення симптомів у перших пацієнтів.

Завдяки оцінці вірусного навантаження SARS-CoV-2 в стічних водах можна побачити реальну картину поширення коронавірусної інфекції в регіоні дослідження, включаючи безсимптомних носіїв і тих, хто не звернувся до лікаря.

Окрім того, такі дослідження дозволять прогнозувати ситуацію з поширенням вірусу на кілька тижнів наперед.