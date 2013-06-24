Уже протягом кількох років наша країна долучається до світової ініціативи з привернення уваги до кіберзахисту та від 1 по 31 жовтня проводить «Місяць кібербезпеки».

Цього року ця подія – особливо важлива: росія розв'язала повномасштабну криваву війну проти України і намагається знищити нас не тільки танками, снарядами і ракетами. А й атакуючи в кіберпросторі. Під «прицілом» ворожих хакерів – і державні установи, і об'єкти критичної інфраструктури, і військові, і цивільне населення. Кіберзловмисники можуть використати будь-кого задля знищення життєво важливих систем та сервісів.

Наше спільне завдання – завадити злочинним планам російських окупантів. Кожен українець, дбаючи про власну безпеку в кіберпросторі, захищає водночас і нашу країну. Дотримання головних правил кібергігієни – сьогодні не примха, а обов'язок.

Протягом «Кібермісяця» Держспецзв'язку інформуватиме про:

важливість кіберзахисту і про те, як захищатися від ворожих атак пересічним громадянам, працівникам державних установ та об'єктів критичної інфраструктури;

кібербезпеку для дітей та дорослих;

можливості навчання за спеціальностями у сфері кіберзахисту;

роль нашої Служби та інших державних органів у кіберзахисті країни тощо.

Слідкуйте за новинами та анонсами заходів на сайті Держспецзв'язку та у наших соцмережах. Залишайтеся у безпеці!