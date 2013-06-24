В Україні розробили комплекс економного споживання електроенергії для населення, підприємств, установ та організацій, зокрема в період максимального навантаження.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання урядуу вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергіїнаселенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану, зокрема в період максимального навантаження в години пік. Цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби», - наголосив керівник уряду.

Прем'єр-міністр закликав українців максимально економити електроенергію.

«Максимальна економія електроенергії — це те, що ми просимо зробити кожного українця. Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників та електроплит. Вимикайте світло в приміщеннях, де ви не перебуваєте. Перенесіть ремонтні роботи на денний час. Звертаюсь до бізнесу: вимкніть вивіски та зайве освітлення. Кожен кіловат енергії, яку ви не використаєте, дасть додаткову стабільність нашій енергосистемі», - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що влада, енергетики та рятувальники працюють у посиленому режимі, аби повернути електропостачання у звичний режим роботи.

«За цей тиждень ми довели, що можемо оперативно відновлювати й повертати до роботи більшість енергомереж. Для цього енергетики, рятувальники, місцева влада, уряд працюють у посиленому режимі. Всі на своїх місцях. Всі знають, що робити. Все відновимо», - сказав Прем'єр-міністр.

Він зауважив, що 17 вересня під час вечірнього піку рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні — на 8%.

«Проте загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піку вчора збільшився на 1,8%. Зростання відбулося за рахунок західних та північних областей України», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, з 10 по 18 жовтня 408 об’єктів інфраструктури зазнали атак з боку рф та руйнувань, із них понад 45 об'єктів енергоінфраструктури. Пошкоджено також 180 житлових будинків.