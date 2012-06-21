Працівники українських вірусологічних лабораторій вже третій місяць без вихідних з ненормованим робочим графіком віддано роблять свою роботу. Роботу, яка не помітна для більшості, але без якої неможливо зупинити епідемію COVID-19. У цей нелегкий час просто хочеться сказати: «Дякую, на ваших плечах лежить дуже відповідальне завдання!» Дуже хочеться, щоб навантаження на лабораторії зменшувалося щодня. Для цього треба так мало – виконувати прості рекомендації під час карантину».

Це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що працівники українських лабораторій щотижня вже проводять по 50-60 тисяч тестувань на коронавірус. Велике навантаження змушує працювати лабораторії майже цілодобово сім днів на тиждень. А вчора вірусологічні лабораторії опрацювали 9361 зразок методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Це найбільша кількість досліджень за добу, проведена від початку епідемії.

«Ще місяць тому нас називали брехунами, коли ми говорили про спроможність вивести наші лабораторні потужності на 80 тисяч досліджень на тиждень. Сьогодні ми вже на рівні 50-60 тисяч», – уточнив Віктор Ляшко.

Головний санлікар зауважив, що 20 травня було опубліковано новий алгоритм, який розширить кількість тестувань на коронавірус завдяки запровадженню методу імуноферментного аналізу (ІФА).

Так, у наказі МОЗ про затвердження змін до стандартів медичної допомоги при COVID-19, яким в Україні запроваджується лабораторне тестування на коронавірус методом ІФА, перераховано категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, що підлягає дослідженню, строки відбору матеріалу та перелік самих тестів.

Зокрема, відразу тестуванню підлягають пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби та пацієнти з пневмонією.

Особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено інфікування, мають тестуватись на 14-у добу після контакту.

Особи, які потребують планової госпіталізації або операції, роблять тести на коронавірус безпосередньо перед госпіталізацію або операцією.

Медичні працівники, які безпосередньо надають допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19, та працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіл, зокрема відборі зразків секційного матеріалу, мають тестуватись один раз на 14 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та іншим медичним і фармацевтичним працівникам тести на COVID-19 мають робити один раз на 30 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

До слова, як інформує УНІАН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснював різницю між ІФА-тестами та ПЛР-тестами так: ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, тобто, чи хворіє людина, чи перехворіла, а ПЛР-тести визначають наявність геному в організмі людини. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що імуноферментний аналіз доступніший, ніж тестування методом ПЛР, оскільки українські лабораторії можуть робити близько мільйона таких тестів на добу.

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