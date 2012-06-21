Сьогодні стане прохолодніше на більшій частині України.

Прохолоду принесуть дощі та грози, які очікуються практично по всій країні. Грозова погода в частині регіонів збережеться і далі, розповіла у Facebook метеорологиня Наталія Діденко.

В середньому по країні температура триматиметься в рамках +25...28°С. Найхолодніше буде в західних областях, там стовпчик термометра підніметься до +22...27°С. Найспекотнішими будуть південь і схід України - +29...33°С.

Дощі та грози варто чекати на сході й південному сході України. Також дощі можуть пройти в Карпатах.

На решті території сухо, дощів варто чекати пізніше в кінці тижня.

У столиці України триматиметься тепла, але не спекотна погода без опадів. Очікується температура +25...26°С.

Погода в Києві за липень встановила чотири температурні рекорди.

Найхолодніше в столиці було 23 липня. Мінімальна температура під ранок опустилася до +15°C. Найспекотніше - 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 32,6°C.