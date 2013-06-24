Звільнені від ворога території все ще залишаються небезпечними через велику кількість вибухонебезпечних предметів (ВНП), залишених внаслідок бойових дій. Щоб убезпечити населення від ризиків, пов’язаних із мінною небезпекою в Україні, було створено інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені ВНП. Про це повідомляє Урядовий портал.

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, і ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією.

Скористатися мапою можна за посиланням або ж встановити як мобільний додаток. Завантажити його можна для Android та для IOS .

Опції мапи також дають змогу оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів, викликати саперів для знешкодження небезпечних знахідок.

Своєю чергою Мінреінтеграції нагадує мешканцям ДОТ, як діяти у разі виявлення підозрілого предмета:

- не підходьте до нього та не чіпайте;

- відійдіть на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили;

- обов’язково повідомте про свою знахідку за номерами 101, 102;

- попередьте про небезпеку оточуючих.