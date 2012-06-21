З ініціативи Президента Володимира Зеленського уряд прийняв рішення про створення в Україні центрів неонатального скринінгу. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 18 серпня.

Денис Шмигаль відзначив, що у таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити у новонароджених спадкові або вроджені хвороби. На створення відповідних центрів у 2021 році з бюджету буде виділено 300 мільйонів гривень.

«Усі новонароджені зможуть пройти відповідні обстеження, які дозволяють діагностувати понад 20 різних орфанних захворювань. Відповідна програма була ініційована Президентом для захисту життя кожного маленького громадянина нашої держави», - наголосив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль відзначив, що уряд продовжує трансформацію медичної системи та створює біокластер «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій». Відповідний кластер дозволить почати виготовляти тест-системи для діагностики інфекційних захворювань, а також вакцини.

«За останні роки та десятиріччя Україна практично повністю втратила всю базу для виробництва вакцин та тест-систем для діагностики інфекційних хвороб. На виконання доручення Президента цю ситуацію ми почали змінювати ще минулого року. Зараз виділяємо 100 мільйонів гривень, аби створити відповідний кластер. Це дозволить об’єднати державні та приватні ресурси, аби максимально реалізувати освітній, науковий та технічний потенціал, який є у нас в країні», - відзначив Прем’єр-міністр.