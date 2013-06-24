Верховна Рада України схвалила у другому читанні урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки» № 5159. Про це повідомляє Урядовий портал.

Стратегічна екологічна оцінка важливий інструмент, який допомагає виявляти та враховувати фактори чи можливі наслідки стратегій, політик, програм, інших документів державного планування на стан довкілля та здоров’я населення, інтегрувати в них екологічні вимоги.

На сьогодні, через відсутність відповідальності за недотримання законодавства у сфері СЕО, по суті відбувалося його системне порушення.

Ухвалений Верховною Радою законопроект фактично вдосконалює процедуру стратегічної екологічної оцінки, підвищує її прозорість, а також запроваджує відповідальність за її порушення.

«Попри війну, Україна вже сьогодні готується до відбудови, яка на моє переконання, має відбуватися лише «зеленим» шляхом, враховувати не лише можливий економічний зиск, а й екологічні наслідки в довгостроковій перспективі. Тож сьогодні важливо підготувати необхідне законодавче підґрунтя для такої відбудови, яка має бути дружньою до довкілля. СЕО є одним з ключових інструментів забезпечення “зеленого” відновлення країни від наслідків війни з рф», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За словами Міністра, документ передбачає: