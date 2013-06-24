В Україні працюють 99,8% котелень та всі об'єкти теплової генерації, які не зазнали критичних пошкоджень від обстрілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці.

«В Україні працює 99,8% котелень. В роботі – всі об'єкти теплової генерації, які не мають критичних пошкоджень від ворожих обстрілів. Житловий фонд, дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров'я підключені до опалення майже в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Очільник Нафтогазу також зазначив, що на сьогодні вже відремонтовано 319 з 594 котелень, центральних теплових пунктів та теплових електростанцій, які постраждали з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомлялося, станом на кінець листопада в Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, а саме: 444 котельні, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів.