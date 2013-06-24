Кабінет Міністрів України підтримав постанову від 14.10.2022 № 1191, ініційовану Мінагрополітики, про створення прозорого й чіткого механізму укладення через електронні торги договорів оренди на користування морським водним простором України для цілей морської аквакультури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Оренда акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України надаватиметься виключно тим підприємцям, які хочуть розвивати морську аквакультуру, тобто розводити, утримувати та вирощувати морепродукти.

Як очікується, це сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері, що має особливе значення не тільки для галузі рибного господарства, а й для економіки держави в цілому.

«Ми розпочинаємо з реалізації експериментального проекту. Основний крок зроблено – створено механізм проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів оренди для користування водними об’єктами, якого раніше не було. При цьому до учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

Ключова ціль цієї урядової ініціативи – розвивати в Україні виробництво високоякісних морепродуктів широкого спектру, додав він.