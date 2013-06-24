З 1 серпня цього року в Україні виписали вже більш як 500 тисяч електронних рецептів на антибіотики. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Електронний рецепт – це долучення України до сучасних світових медичних стандартів, оскільки антибіотики практично у всьому світі випускаються виключно за призначенням лікаря. Адже лише лікар знає, який саме антибіотик потрібен для лікування конкретного захворювання, і саме лікар несе відповідальність за збереження здоров’я і життя пацієнта.

Безконтрольне ж вживання антибіотиків призводить до розвитку антибіотикорезистентності (стійкості до антибіотиків), внаслідок якої, за даними ВООЗ, у світі щороку помирає близько 700 тисяч людей.

«Нові можливості електронної системи охорони здоровʼя, зокрема електронний рецепт на антибіотики, прищеплюють пацієнтам дбайливе ставлення до свого здоров’я, а лікарям – можливість працювати більш сучасно та ефективно, – коментує заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. – Слід зазначити, що без належного контролю всі рецептурні ліки можуть нести загрозу для життя і здоров’я пацієнта, оскільки несуть серйозні клінічні ризики. Вживати такі ліки необхідно виключно за призначенням лікаря та обовʼязково дотримуватися його рекомендацій. Саме тому ми рухаємось далі та плануємо з часом посилювати контроль за відпуском рецептурних ліків в Україні».

Нагадуємо, що електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Для пацієнтів він є додатковим кроком до зручного, а головне – безпечного отримання потрібних ліків.

До того ж функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків і розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно, просто фармацевтичний працівник поставить на інформаційній довідці штамп «Відпущено» та зазначить кількість відпущеного препарату.