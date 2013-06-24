В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації постраждали більш ніж 1384 дитини - 461 загинула, понад 923 отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 14 лютого 2023 року більше ніж 1384 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 923 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 444, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

13 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Лиман Донецької області поранено 14-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 338 з них зруйновано повністю.