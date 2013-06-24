В Україні вважаються безвісти зниклими 329 дітей, депортовані понад 12 тисяч.

Про це у Телеграміповідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Укрінформ.

За даними державного порталу «Діти війни», 329 дітей вважаються зниклими, 12 034 – депортовані, 7 819 дітей знайдено.

Ювенальні прокурори поінформували, що 440 дітей загинули внаслідок збройної агресії рф, 851 дитину поранено. Таким чином, загалом щонайменше 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної війни з рф. Проте цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

За даними ОГП, найбільше постраждали дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській - 33.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.