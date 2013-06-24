В Україні з початку повномасштабної війни з росією вважаються зниклими 356 дітей.
Про це у Фейсбуціповідомила пресслужба Офісу омбудсмена, передає Укрінформ.
«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 7 березня 2023 року (в Україні — ред.) вважаються: зниклими — 356 дітей, депортованими — 16224 дитини, знайденими - 10230 дітей, повернутими - 308 дітей», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 6 березня український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що з тимчасово захоплених територій вдалося повернули 8-річного хлопчика.