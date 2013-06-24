Для жителів багатоповерхівок Черкас та й інших міст серед таких послуг — теплопостачання. Законодавство, по суті, перетворює власників квартир на заручників теплогенеруючих підприємств — не можна ні відмовитися, ні перейти на індивідуальне опалення, а віднедавна не можна навіть… економити, хоч до цього закликають чи не на кожному кроці. А як же сучасні технології утеплення, лічильники, спитаєте ви, зрештою, одна з найтепліших за останні роки зим? Усі ці аргументи розтають, ніби пара над люками тепломереж зимового дня, коли справа доходить до оплати послуг монополіста.