В Україні ранні зернові та зернобобові культури зібрано з 4,8 млн га (41% площ), намолочено 17,5 млн тонн зерна нового врожаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що сільгосптоваровиробники 11 областей України повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини і Миколаївщина на 99 % закінчили збирання пшениці. В Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 4,8 млн га (41%) при врожайності 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна в т.ч.: пшениці обмолочено 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн, ячменю обмолочено 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн та гороху обмолочено 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн насіння при врожайності 26,8 ц/га.

Сільгосптоваровиробники Одещини намолотили 2,5 млн тонн зерна, Вінничини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Хмельниччини та Черкащини - понад 1 млн тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

Нагадаємо, зранку 5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. 1 серпня відновлено експорт українського зерна – з Одеського порту вийшло під прапором Сьєрра-Леоне судно Razoni, завантажене 26 тисячами тонн української кукурудзи, що зараз прямує до ліванського порту Триполі.