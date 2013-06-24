Новітній український оборонно-промисловий комплекс в майбутньому має всі можливості бути залученим до західних ланцюжків виробництва озброєння. Умови для цього створюються вже сьогодні. Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу «Апостроф TV» заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, передає Урядовий портал.

«З урахуванням підтримки міжнародною спільнотою, європейськими державами, США, Канадою, іншими країнами в України є унікальна можливість створити зовсім новий, сучасний ОПК. Ми розуміємо, що поки є росія в нинішньому стані, загроза буде постійно. Тому нам потрібно бути завжди готовими захищати нашу державу. І зараз дійсно є унікальна можливість побудувати новий ОПК з виробництвом новітніх зразків озброєння. Для цього потрібно, по-перше, домовлятися з нашими партнерами. І, по-друге, розвивати високотехнологічні напрямки виробництва озброєння та військової техніки. Те, що Україна вже почала робити», - зазначив Ігор Фоменко.

Нині відбувається не лише поступовий перехід української армії на західне озброєння. Паралельно освоюють нові підходи та стандарти українські фахівці. Як зазначив Ігор Фоменко, для того, щоб підтримувати в боєздатному стані, обслуговувати західну техніку, здійснювати її поточний ремонт, потрібен кваліфікований персонал, і цей персонал – український.

«Україна вже потроху переходить на західне озброєння. І це буде створювати також можливості для того, щоб залучатися до виробничої кооперації», - зазначив Ігор Фоменко.

Він також наголосив, що ОПК визначено однією з пріоритетних галузей, розвитку яких Україна приділяє сьогодні та приділятиме в майбутньому особливу увагу.

«Без деталізації зазначу, що є декілька державних цільових програм. Виділені кошти, вони враховані в бюджеті. Й держава вкладає гроші, зокрема, і в новітнє обладнання для того, щоб забезпечити потреби ЗСУ та інших військових формувань сучасними зразками озброєння, які Україна виготовляє. І ці кошти набагато більше, ніж були до активної фази війни», - зазначив Ігор Фоменко.

При цьому держава свідома того, що максимальний ефект для розвитку галузі дадуть інвестиції та залучення бізнесу. Тому в Мінекономіки прагнуть створити максимально сприятливі умови для приходу інвесторів вже сьогодні. Заступник Міністра висловив думку, що програми страхування інвестиційних ризиків, над запуском яких Україна працює сьогодні, доцільно було б розповсюдити й на оборонно-промислову галузь. Також Україна вже продемонструвала готовність змінювати законодавче поле, щоб сприяти виробництву та імпорту зброї й комплектуючих. І робитиме за потреби це в майбутньому.

Говорячи про розвиток в Україні виробництва та співробітництво з західними компаніями Ігор Фоменко підкреслив, що наша держава готова розглядати та розвивати будь-які форми співробітництва – виробництво на території України озброєння за ліцензією, збирання на основі імпортних комплектуючих, інвестиції в розробку та виробництво і т.ін.

«У нас є три пріоритети. Перший - забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Другий – функціонування та розвиток економіки і наповнення бюджету. Третій - забезпечення потреб населення. В тому числі гуманітарних потреб - робочих місць, достатнього рівня заробітної плати, соціальних гарантій. Якщо виробництво - неважливо яке, збирання, чи повне виробництво - забезпечує один з цих пріоритетів, то це вигідно Україні», - зазначив Ігор Фоменко.

Заступник Міністра також висловив переконання, що після перемоги Україна в цілому та український ОПК будуть надзвичайно цікавими західному інвестору.

«З моєї точки зору, Україна буде одним з найбільших інвестпроектів в світі за останні десятки років», - зазначив Ігор Фоменко.

Він зазначив, що ОПК буде цікавим для інвесторів і з точки зору потреб ЗСУ в дооснащенні, поповненні складів озброєння, тобто наявності ринку. І з точки зору використання унікального досвіду українців, що пройшли сучасну війну, для виробництва та вдосконалення озброєння.

Заступник Міністра також підкреслив, що завданням влади вже сьогодні є створити такі умови, щоб західний бізнес, який заходитиме в Україну для вивчення ситуації, залишився тут.