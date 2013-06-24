3 лютого місія Міжнародного валютного фонду розпочинає роботу в Україні. Зустрічі представників Фонду та України будуть відбуватись у форматі онлайн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Я вітаю рішення Міжнародного валютного фонду про початок роботи місії в Україні. Співробітництво з МВФ є одним з наших головних пріоритетів.

Ми продовжуємо впроваджувати структурні реформи та сподіваємось на подальші перегляди в рамках діючої програми. МВФ є нашим ключовим партнером у забезпеченні макрофінансової стабільності України», - прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Метою місії є проведення другого перегляду програми співробітництва Stand-by, за результатами якого Україна зможе отримати транш у 700 млн дол. США.