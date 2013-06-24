Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від бойових дій загинула щонайменше 4731 цивільна людина, при цьому фактичні показники є вищими, але їх важко встановити через бойові дії.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації у середу, 29 червня, нової доповіді Управління ООНз прав людини щодо України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цивільні особи і далі несуть основний тягар наслідків бойових дій. Станом на цей тиждень ми зафіксували понад 10 тис жертв. Серед них 4731 людина загинула», - сказала Богнер.

Вона поінформувала, що серед загиблих було 1812 чоловіків, 1225 жінок, 134 дівчинки та 155 хлопчиків. Стать 41 дитини та 1364 дорослих наразі не вдалося встановити.

«Наголошую, що реальні цифри значно вищі», - зазначила голова Моніторингової місії ООН.

Раніше, в середині травня, Матільда Богнер повідомляла, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії від бойових дій загинула щонайменше 3381 цивільна людина, ще 3680 зазнали поранень.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.