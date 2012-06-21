Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"Новий рекорд щеплених за добу! 117 376 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 15 липня 2021 року. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення, 49 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

За минулу добу 15 липня в Україні зафіксували 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 243 605 осіб.