В Україні за минулу добу, 3 серпня, виявили 984 випадки коронавірусної хвороби.

"За добу 03 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48)", - йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

За минулу добу померли від коронавірусу 43 пацієнти, одужали – 570. Госпіталізовано – 572 особи.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 255 345 випадків COVID-19, одужали 2 188 273 особи. Водночас зафіксовано 53 024 летальних випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.