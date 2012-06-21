Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
За останню добу в Україні виявили 182 нових випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, захворіли 11 дітей.
Найбільшу кількість хворих зареєстрували в Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Загалом від початку епідемії в країні COVID-19 підхопили 2 244 677 осіб. Померли 52 731 пацієнтів, із них 5 – за останню добу. Одужали 2 181 385 осіб, за останню добу – 187, повідомляє МОЗ.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
Київ – 82 випадки;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 18 випадків;
Київська область – 12 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 6 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 2 випадки.
В Україну доставили американську вакцину проти коронавірусу компанії Moderna. Це перша поставка цього препарату в країну. 2 000 040 доз вакцини надав американський уряд через глобальний механізм COVAX.
Щеплювати цим препаратом планують організовані колективи та професійні групи попередніх етапів вакцинації.