Після російського вторгнення правоохоронці зафіксували більше семи тисяч воєнних злочинів.

Про це повідомила в телеефірі генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

Вона розповіла, що спільні слідчі групи, які складаються з представників Нацполіції, Служби безпеки Державного бюро розслідувань, фіксують злочини поблизу місць воєнних дій.

«Крім того, у нас працює портал warcrime.gov.ua, на якому всі громадяни можуть надавати свої відомості про воєнні злочини. Їх зараз більше семи тисяч», - сказала вона.

Венедіктова додала, що прокуратура зацікавлена в індивідуальному покаранні, тому в межах кримінальних справ «буде рухатися від звичайного солдата до вищого керівництва» росії.

Генпрокурор також розповіла, що на всіх пунктах пропуску працюють прокурори, які опитують українських біженців на предмет виявлення воєнних злочинів.

«У перші тижні люди просто тікали від війни. А вже третього-четвертого тижня пішли справжні жертви — люди, які втратили рідних, домівки, все своє мирне життя. Тому ми працюємо з тим, щоб допитати цих людей, в рамках кримінальних проваджень надати їм статус потерпілих. Це дуже важливо для наших громадян. Вони отримають додаткові права. І ми робимо так, щоб не тільки покарали, а щоб кожен українець, хто втратив від війни, отримав компенсацію», - зазначила Венедіктова.