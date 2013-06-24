Україні розпочали роботу перші кваліфікаційні центри, які присвоюють професійні кваліфікації на основі неформального й інформального навчання (самоосвіта), тобто без необхідності навчатися в закладі освіти. У кваліфікаційних центрах також можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перші чотири кваліфікаційні центри створені роботодавцями на базі металургійних підприємств у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам`янському Дніпропетровської області.

Вже сьогодні отримати професійну кваліфікацію без необхідності навчання в закладах освіти можуть, зокрема, слюсарі-ремонтники, агломератники, машиністи крана металургійного виробництва, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, токарі, електрогазозварники, стропальники та інші. Станом на сьогодні вже 30 осіб підтвердили кваліфікацію в кваліфікаційних центрах.

Детальну інформацію про кваліфікаційні центри та отримані у них сертифікати можна знайти на сайті Національного агентства кваліфікацій та в Реєстрі кваліфікацій.

Відкриття центрів і присвоєння професійних кваліфікацій стало можливим, коли Національне агентство кваліфікацій запустило механізми системи незалежної оцінки професійних кваліфікацій.

Якщо знання і компетентності особи відповідатимуть вимогам професійного стандарту, і вона успішно пройде теоретичне і практичне оцінювання, то кваліфікаційний центр видасть сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації, який визнаватиметься державою і який є підставою для офіційного працевлаштування.

«Неважливо, де людина навчилася і здобула необхідні знання. Чи це було в закладі освіти, чи в YouTube, чи працюючи, або відвідуючи курси. Важливо, щоб людина володіла необхідними вміннями, знаннями і компетентностями, - наголошує Голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк.

Голова Агентства також зазначає, що бізнес потребує кваліфікованих працівників уже сьогодні. Чимало роботодавців організовує навчання на виробництві, навчає на робочих місцях. Результати такого навчання потребують належного документального підтверження і визнання державою.

«Визнання неформального навчання і самоосвіти в кваліфікаційних центрах є тим швидким рішенням з наповнення ринку праці затребуваними працівниками, на яке чекає роботодавець», - зауважив Юрій Баланюк.

У Національному агентстві кваліфікацій зазначають, що кваліфікаційні центри жодним чином не створюють конкуренцію для закладів профтехосвіти чи інших освітніх інституцій.

«Основна цільова аудиторія кваліфікаційних центрів – це особи віком 30+. Це ті люди, котрі здобули вміння і навички іншої професії, але не готові знову витрачати два роки на навчання. Компетентності цих людей необхідно оцінити, і якщо вони відповідають вимогам профстандарту – видати сертифікат про присвоєння кваліфікації, з яким можна офіційно працевлаштуватися», – каже Юрій Баланюк.

В Національному агентстві кваліфікацій також зауважили, що створювати кваліфікаційні центри можуть роботодавці, бізнес-асоціації, заклади освіти та інші юридичні особи.

Вся нормативна база розроблена у форматі соціального діалогу з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок, Міністерством економіки, Міністерством соціальної політики та в першу чергу з Міністерством освіти і науки України, яке підтримало впровадження сучасних, інноваційних норм в системі визнання кваліфікацій.