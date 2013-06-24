17 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE презентувала освітній чат-бот EducationUaBot. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Попри жорстоку війну росії в Україні та високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові шляхи для комунікації та допомоги. Нашими головними завданнями є збереження здоров’я та життя учнів, студентів, їхніх батьків, вчителів і науковців, а також створення належних умов для роботи, навчання та саморозвитку», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:
- пошук садочка, школи або коледжа за кордоном;
- онлайн-навчання в Україні;
- відновлення особистих документів про освіту;
- продовження викладання та роботи під час війни.
Крім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення до навчання (незалежно від місця знаходження).
Нагадаємо, НМТ можна скластияк в Україні, так і за кордоном.