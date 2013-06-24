17 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE презентувала освітній чат-бот EducationUaBot. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Попри жорстоку війну росії в Україні та високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові шляхи для комунікації та допомоги. Нашими головними завданнями є збереження здоров’я та життя учнів, студентів, їхніх батьків, вчителів і науковців, а також створення належних умов для роботи, навчання та саморозвитку», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:

пошук садочка, школи або коледжа за кордоном;

онлайн-навчання в Україні;

відновлення особистих документів про освіту;

продовження викладання та роботи під час війни.

Крім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення до навчання (незалежно від місця знаходження).

Нагадаємо, НМТ можна скластияк в Україні, так і за кордоном.