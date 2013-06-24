«ARTПЕРЕМОГА» - оновлений національний мистецький проєкт «ARTПЕРЕМИР'Я», який було засновано у 2018 році за ініціативи та сприяння командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За словами командувача, проект успішно функціонує вже п'ятий рік поспіль. За період його діяльності організовано таUенерал-лейтенант Сергій Наєв проведено 57 виступів найкращих артистів та театральних колективів, на яких побували понад 17 тисяч дітей та глядачів дорослого віку.

– Головна ідея проєкту не тільки збереження та розвиток національної культури, але й так звана «культурна мобілізація» – активне протистояння та боротьба з російським агресором саме на культурному фронті, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У межах проєкту «ARTПЕРЕМОГА», у Чернігові вже стартувала імерсійна мистецька акція «ХАТА ДОБРА», що являє низку мистецьких заходів арттерапевтичного напрямку для дітей України, які зазнали травм через військову агресію росії.

Як повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, метою проведення акції є дієва допомога дітям у розв'язанні психологічних проблем, а саме - створення гарного настрою і позитивних емоцій, налагодження повноцінної комунікації з однолітками, подолання замкнутості та тривожності.

Проведенню акції активно сприяли громадська організація «DUSHA/UA», театральний режисер Антон Шеремок та 119 окрема бригада територіальної оборони Чернігова.

- Поки що це пілотний проєкт. Надалі ми плануємо охопити своєю діяльністю інші міста України – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Луцьк та Львів, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що у програмі мистецької акції: виступи акторів Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка з казковою виставою «Ангелик, що загубив зірку», розвивальні інтерактивні ігри для дітей, мистецькі майстер-класи з малювання та художнього розпису, аквагрим, а також солодкі подарунки та іграшки від військових.

Варто зазначити, що керівником проєкту «ARTПЕРЕМОГА» є офіцер командування об’єднаних сил ЗС України, письменник Борис Кутовий, а художнім куратором – театральний діяч, режисер-постановник Максим Добролюбов.

Богдана ДЕРЕШ