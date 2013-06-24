«ARTПЕРЕМОГА» - оновлений національний мистецький проєкт «ARTПЕРЕМИР'Я», який було засновано у 2018 році за ініціативи та сприяння командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За словами командувача, проект успішно функціонує вже п'ятий рік поспіль. За період його діяльності організовано та проведено 57 виступів найкращих артистів та театральних колективів, на яких побували понад 17 тисяч дітей та глядачів дорослого віку.

– Головна ідея проєкту не тільки збереження та розвиток національної культури, але й так звана «культурна мобілізація» – активне протистояння та боротьба з російським агресором саме на культурному фронті, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У межах проєкту «ARTПЕРЕМОГА», у Чернігові вже стартувала імерсійна мистецька акція «ХАТА ДОБРА», що являє низку мистецьких заходів арттерапевтичного напрямку для дітей України, які зазнали травм через військову агресію росії.

Як повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, метою проведення акції є дієва допомога дітям у розв'язанні психологічних проблем, а саме - створення гарного настрою і позитивних емоцій, налагодження повноцінної комунікації з однолітками, подолання замкнутості та тривожності.

Проведенню акції активно сприяли громадська організація «DUSHA/UA», театральний режисер Антон Шеремок та 119 окрема бригада територіальної оборони Чернігова.

- Поки що це пілотний проєкт. Надалі ми плануємо охопити своєю діяльністю інші міста України – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Луцьк та Львів, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що у програмі мистецької акції: виступи акторів Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка з казковою виставою «Ангелик, що загубив зірку», розвивальні інтерактивні ігри для дітей, мистецькі майстер-класи з малювання та художнього розпису, аквагрим, а також солодкі подарунки та іграшки від військових.

Варто зазначити, що керівником проєкту «ARTПЕРЕМОГА» є офіцер командування об’єднаних сил ЗС України, письменник Борис Кутовий, а художнім куратором – театральний діяч, режисер-постановник Максим Добролюбов.

Богдана ДЕРЕШ