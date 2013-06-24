Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює адміністративну відповідальність за цькування на роботі, або мобінг.

За ухвалення у другому читанні проєкту«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці» (№5749) проголосували 290 народних депутатів, передає Укрінформ.

Законом встановлюється адміністративна відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника.

Зокрема, за цькування, вчинене вперше, передбачено штрафвід 1700 до 2550 грн або 20-40 годин громадських робіт. За мобінг, вчинений повторно протягом року або групою осіб - штраф від 3400 до 5100 грн або 40-60 год робіт.

Як повідомлялося, у вересні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5749щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці.