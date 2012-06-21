За оцінками західних партнерів, децентралізація на сьогодні — одна з найдинамічніших реформ в Україні, яка вже пройшла два етапи. Виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація», що триває в Києві, Президент Володимир Зеленський нагадав, що понад 500 років тому сотні українських міст отримали магдебурзьке право, яке вважають найвідомішою правовою системою місцевого самоврядування в Європі.

Процес децентралізації в незалежній Україні формально розпочався 1997 року, після ратифікації Європейської хартії місцевого самоврядування.