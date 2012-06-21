В Україні запроваджено нові правила перетину кордону для всіх не вакцинованих осіб, які перебували понад 7 днів за останні два тижні в Росії або Індії, повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус. Інфо".
Зокрема, встановлюється обов'язкова 14-денна самоізоляція для всіх невакцинованих осіб, які перебувають більш ніж 7 днів за останні два тижні в Росії або Індії.
Зазначається, що перетинання державного кордону для українців, які прибули з будь-яких країн, є безперешкодним за наявності повного курсу вакцинації або довідки 063-О про перше щеплення.
"Для іноземців необхідно мати страховий поліс і один із документів: негативний ПЛР-тест (за 72 години); негативний тест на антиген (за 72 години); повний курс вакцинації", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в разі відсутності необхідних документів встановлюється застосунок "Вдома" і людина починає самоізоляцію через 72 години, якщо результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестуванням на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого вже в Україні після перетину кордони, позитивний.
"Якщо неможливо використовувати програму "Вдома ", особа перебуватиме в обсервації", – сказано в повідомленні.