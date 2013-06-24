Продовжується вступна кампанія 2022 року до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Про це повідомляє Урядовий портал.

З урахуванням введення на території України правового режиму військового стану, запроваджується тимчасовий порядок вступу до закладів вищої освіти МВС.

Для ознайомлення з умовами вступу, вибору закладу та напрямку навчання необхідно:

- перейти за посиланням на сайт https://osvita.np.gov.ua/index.php;

- зареєструватись (подати онлайн-анкету);

- подати документи до найближчого Головного управління Національної поліції.

Контактні дані підрозділів організації відбору для отримання консультації доступні за посиланням

Контактні дані закладів вищої освіти МВС - за посиланням https://osvita.mvs.gov.ua

Заяви на вступ та інші документи можуть подаватися у вигляді сканкопій (фотокопій), направлених на офіційну пошту комплектуючого органу або месенджер.

Інформація щодо освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), напрямів підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, правил прийому міститься на веб-сторінках відповідних закладів освіти.