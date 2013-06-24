Кабінет Міністрів України затвердив порядок запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає обов’язок для підприємств встановити системи моніторингу на своїх установках. За їх допомогою підприємства мають проводити відповідні вимірювання, а отримані дані про викиди від роботи власного обладнання передавати до Міндовкілля.

Важливо, що Порядком передбачено обов’язок встановлювати АСК лише на нове обладнання. На вже діюче устаткування ця вимога не поширюється.

Крім того, бізнес матиме час підготуватися до нововведень. Адже Порядком передбачено, що встановити АСК необхідно упродовж 5 років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

«Моніторинг на трубі – рішення, на яке довго чекала екоспільнота. Це важливий крок на шляху до євроінтеграції, зменшення промислового забруднення, а також доступу громадян до екологічної інформації та цифрової взаємодії. Мабуть, найбільше про очікування цього рішення до війни могли б розповісти жителі та екоактивісти Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Харкова або будь-якого іншого українського промислового міста. Але, на жаль, зараз наша промисловість працює на чверть порівняно з довоєнним рівнем. Проте всі ми розуміємо, що Україну чекає повоєнне відновлення, і воно має відбуватися вже з новими сучасними правилами», – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, сьогоднішнє рішення Уряду дозволить налагодити сучасний цифровий обмін інформацією між бізнесом, державою та громадянами.

«У результаті кожен бачитиме, як те чи інше підприємство впливає на стан атмосферного повітря, чи достатні та ефективні його заходи по скороченню викидів, чи дотримується бізнес умов дозволів на викиди, а також наскільки ефективною є державна політика у цій сфері і що потрібно відкоригувати. Тобто держава оперуватиме достовірними даними, громадяни бачитимуть реальну ситуацію у себе в регіоні, бізнес зможе оцінити та спланувати, які заходи з екомодернізації ще потрібно реалізувати, щоб мінімально впливати на довкілля. Це і є європейський підхід, який ми прагнемо запровадити в Україні», – зазначив Руслан Стрілець.

Довідково

Порядок запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин розроблено Міндовкіллям спільно з європейськими експертами на виконання вимог Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та Закону «Про охорону атмосферного повітря». Крім того, запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин та визначення якості повітря передбачено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 № 111, затвердженим Указом Президента.