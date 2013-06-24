Громадам пілотних областей передадуть портативне обладнання для надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Громади матимуть мобільні цифрові валізи. Українці зможуть отримати адмінпослуги вдома», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою мобільних цифрових валіз адміністратори ЦНАП зможуть надавати адмінпослуги на дому людям з інвалідністю, похилого віку та всім малобільним категоріям громадян. Також мобільні валізи використовують, щоб надавати адміністративні послуги у віддалених населених пунктах громади, що особливо актуально під час війни.

Наразі цифрові валізи будуть передані пілотним громадам у цільових регіонах програми у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.

Проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві зМінцифри.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило "гарячу лінію" для консультацій щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб та допомоги безробітним.