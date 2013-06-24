Українська волонтерська служба у партнерстві з компанією SoftServe розробила платформу для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України «Паляниця.Інфо».

Як передає Укрінформ, про це ідеться в повідомленні на сайті Верховної Ради України.

«На платформі «Паляниця.Інфо» налаштовано зручний фільтр за категоріями та локаціями. Зокрема можна знайти допомогу вразливим верствам населення: внутрішньо переміщеним особам, літнім людям, дітям, а також допомогу з евакуацією, житлом, продуктами, ліками. Пошук можна вести як по окремих містах/селах, так і по областях та всій Україні», - ідеться у повідомленні.

На платформі розміщено понад 400 організацій, які надають різну допомогу по Україні. Команда платформи постійно працює над її доповненням та оновленням.

Громадянам, які представляють громадську організацію, благодійний фонд або волонтерський штаб та готові надати допомогу, потрібно натиснути кнопку «Додати інформацію» і заповнити відповідну форму. Менеджери платформи опрацюють запит протягом 12 годин та додадуть інформацію на платформу.

Тим, хто бажає долучитися до добрих справ і хоче допомагати у своєму місті, потрібно натиснути кнопку «Стати волонтером» та перейти у чат-бот за посиланням.

Нагадаємо, для забезпечення нагальних потреб держави та відновлення українського бізнесу в часи війни Prozorro розробила та запустила платформу Prozorro+, яка допоможе швидко знаходити постачальників найбільш необхідних товарів.