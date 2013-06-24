Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на 03 липня укладено 106 289 угод в рамках ринку землі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5555 нотаріусів. Всього заяв – 6239, із них погоджено 5480, відмову отримали 755, в черзі – 4.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Серед регіонів-лідерів за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, – Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

ДОВІДКА

1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.