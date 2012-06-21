Станом на 19 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України зареєструвало 1 107 земельних угод купівлі-продажу 1530 га землі сільськогосподарського призначення.
Про це повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.
Найбільше правочинів з придбання землі зареєстровано в Київській (168), Полтавській (166) та Вінницькій (117) областях.
Як повідомлялося, 1 липня в Україні відбувся офіційний старт ринку землі.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи – громадяни України з обмеженням у 100 га в одні руки. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.