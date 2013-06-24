Аграрії всіх областей України завершують сівбу озимих зернових культур, яких посіяно 4,5 млн га, або 94% до прогнозу. Про це повідомляє Урядовий портал.
Пшениці посіяно 3,8 млн га, або 94%.
Ячменю – 613 тис. га, або 91%.
Жита – 79,2 тис. га, або 93%.
За попередній тиждень посіяно 4,6 тис. га озимих на зерно.
Аграрії Вінниччини, Волині, Київщини, Полтавщини, Тернопільщини, Чернігівщини, Буковини завершили сівбу озимих зернових культур, близькі до завершення Житомирщини, Хмельниччини, Кіровоградщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття.
Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 999 тис. га, або 104% до прогнозу.