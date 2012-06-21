В Україні збільшиться мінімальна зарплата. Зміни стосуватимуться закону про оплату праці на певних різновидах робіт.
18 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати. Про це йдеться в законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці на важких і небезпечних роботах.
Мінімальна зарплатня збільшиться, бо в неї не входитимуть такі складники:
♦ доплата за суміщення професій чи посад;
♦ доплата за тимчасове виконання обов'язків відсутнього працівника;
♦ доплата за роботу в шкідливих і небезпечних умовах;
♦ доплата за працю з особливими природними географічними й геологічними умовами;
♦ доплата за працю в умовах підвищеного ризику для здоров'я;
♦ додаткові виплати за роботу в понаднормовий час;
♦ доплати за працю в нічний час і за роботу в роз'їздах;
♦ виплати за роботу на свята, у вихідні й неробочі дні;
♦ доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;
♦ індексація зарплати;
♦ компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.
Після набуття чинності нового закону, мінімалку визначатимуть з урахуванням таких чинників:
♦ загальний рівень середньої зарплати в усій Україні;
♦ актуальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
♦ потреби працівників та їхніх родин;
♦ прогнози на індекс споживчих цін, що діятиме в період, на який визначається розмір мінімальної зарплатні;
♦ рівень зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України;
♦ розмір податків та обов'язкових зборів.
Вилучення з мінімалки зазначених вище доплат і премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників, вважають автори проєкту. Особливо це стосуватиметься тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.
Законопроєкт встановлює, що працедавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.
З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать усі соцвиплати. Відповідно, зросла допомога з безробіття.
Розмір допомоги з безробіття - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб. З 1 липня - 2379 грн. Максимальний розмір виплати з безробіття становитиме 9516 грн. Раніше було 9080 грн.