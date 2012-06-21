В Україні збільшиться мінімальна зарплата. Зміни стосуватимуться закону про оплату праці на певних різновидах робіт.

18 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати. Про це йдеться в законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці на важких і небезпечних роботах.

Мінімальна зарплатня збільшиться, бо в неї не входитимуть такі складники:

♦ доплата за суміщення професій чи посад;

♦ доплата за тимчасове виконання обов'язків відсутнього працівника;

♦ доплата за роботу в шкідливих і небезпечних умовах;

♦ доплата за працю з особливими природними географічними й геологічними умовами;

♦ доплата за працю в умовах підвищеного ризику для здоров'я;

♦ додаткові виплати за роботу в понаднормовий час;

♦ доплати за працю в нічний час і за роботу в роз'їздах;

♦ виплати за роботу на свята, у вихідні й неробочі дні;

♦ доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;

♦ індексація зарплати;

♦ компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

Після набуття чинності нового закону, мінімалку визначатимуть з урахуванням таких чинників:

♦ загальний рівень середньої зарплати в усій Україні;

♦ актуальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

♦ потреби працівників та їхніх родин;

♦ прогнози на індекс споживчих цін, що діятиме в період, на який визначається розмір мінімальної зарплатні;

♦ рівень зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України;

♦ розмір податків та обов'язкових зборів.

Вилучення з мінімалки зазначених вище доплат і премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників, вважають автори проєкту. Особливо це стосуватиметься тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.

Законопроєкт встановлює, що працедавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать усі соцвиплати. Відповідно, зросла допомога з безробіття.

Розмір допомоги з безробіття - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб. З 1 липня - 2379 грн. Максимальний розмір виплати з безробіття становитиме 9516 грн. Раніше було 9080 грн.