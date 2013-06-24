Жнива 2022 тривають. За останніми даними, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96 %, гороху – 97 %, озимого ріпаку – 98 %. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область – 86 %, Одеська – 85%, Волинська та Дніпропетровська – 70 %, Кіровоградська – 60 %.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,0 ц/га.
Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч.:
- пшениці обмолочено 4,3 млн га (91 %), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);
- ячменю обмолочено 1,5 млн га (96 %), намолочено 5,3 млн тонн зерна) (врожайність – 34,5 ц/га);
- гороху обмолочено 108 тис. га (97 %), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);
- проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).
Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 77 тис. га, (98%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,4 ц/га.
Аграрії Миколаївщини та Закарпаття завершили збирання культур ранньої групи.
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,0 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили більше 1 млн тонн зерна кожна.