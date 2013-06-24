В Україні вже другий тиждень поспіль зменшується кількість госпіталізованих із коронавірусом.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Україні ж перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на -19%, або на 43 616 випадків в абсолютних цифрих і становить 191 640 випадків. Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою ніж кількість госпіталізованих. За його словами, минулого тижня виписано на 4 тисячі осіб більше ніж госпіталізовано.

«Тижнева кількість «ковідних» госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті чотирьох регіонах - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська - ситуація залишається контрольованою», - сказав міністр.

Він додав, що станом на сьогодні Україна знаходиться на 41 місці із 54 територій європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків коронавірусу на 100 тис. населення.

За даними МОЗ, в Україні заповнено 35% ліжко-місць з подачею кисню для хворих на коронавірус.

«Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 24 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем за тиждень також знизилась на 5,4% та становить 35%. Завантаженість дитячих ліжок залишається контрольованою. Їх завантаженість зберігається на рівні 31%, що на 8,9% менше, порівняно з попереднім тижнем», - сказав міністр.

Минулої доби в Україні виявлено 13 562 випадки зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 4 734 333 особи, з них одужали - 3 952 363, померли 104 645 людей. У країні проведено 19 390 438 ПЛР-тестувань.