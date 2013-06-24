Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів установчу нараду щодо змін системи реабілітації в Україні та запровадження спрощеної і прозорої процедури встановлення інвалідності на основі єдиних принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ). Про це повідомляє Урядовий портал.

До наради долучилися представники профільних відомств та професійної спільноти України.

«Наразі в Україні провадять системні кроки для удосконалення системи реабілітації. Одним із таких кроків є впровадження міжнародної класифікації функціонування, яка дозволить лікарям визначати програму реабілітації та стане ключовим інструментом для постановки цілей процесу реабілітації. Відповідно до них формується мультидисциплінарна реабілітаційна команда та створюється план реабілітаційних заходів. Завдяки чому першочергово ми дивитимемося на людину не з точки зору діагнозу, який вона отримала через поранення, а з точки зору її потенціалу до відновлення, потреб людини та того, що ми маємо зробити, аби допомогти їй повернутись до повсякденного життя», – зазначив Віктор Ляшко.

За словами Міністра, буде запроваджено прозорий механізм як для реабілітації, так й для соціалізації пацієнтів, який базуватиметься на єдиних підходах та стандартах. Також це сприятиме усуненню умов для корупційних проявів на місцях.

Наразі Міністерство працює над тим, аби МКФ стала робочим інструментом для кожного лікаря в Україні. Для цього буде створений спеціальний функціонал в електронній системі охорони здоров'я. Він дозволить створювати та вести індивідуальні реабілітаційні плани фахівцями з реабілітації, у тому числі використовувати результати реабілітаційного обстеження, встановлювати завдання реабілітації, планувати та реалізовувати реабілітаційні втручання, оцінювати ефективність надання реабілітаційної допомоги.

Ще один крок — це навчання для лікарів щодо використання міжнародної класифікації функціонування. Відтак, реабілітаційні команди лікарів, які працюватимуть з МКФ, пройдуть спеціалізоване навчання.

У квітні 2022 року в Україні на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я наказом Міністерства економіки України було затверджено «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я». Цей класифікатор є новітньою методикою визначення стану здоров'я людини після перенесеної травми, що дозволяє перебудувати систему реабілітації та зробити її ефективнішою.

Наступним етапом у напрямі реформування медико-соціальної експертизи є створення системи оцінки функціонування організму на основі МКФ.

Окрім цього, в рамках проекту планується розробка змін законодавства для удосконалення політики реабілітації в Україні. Метою цих змін є усунення фрагментарності послуг з реабілітації, які часто надаються в рамках програм різних державних інституцій, та чітке розмежування медичної та соціальної складових етапів встановлення групи інвалідності.

Міністр охорони здоров’я України додав, що позитивні зміни у цій системі можливі лише через ефективну комунікацію між закладами охорони здоров'я й органами соціального захисту населення. Зміни у системі реабілітації в Україні планують запровадити протягом кількох місяців.

Нагадуємо, що робота над створенням сучасної системи доказової реабілітації була розпочата два роки тому за ініціативи першої леді Олени Зеленської, активній роботі Офісу Президента України та Міністерства охорони здоров’я.